Выход российских космонавтов в открытый космос запланировали на 15 декабря

Внекорабельная деятельность российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) запланирована на 15 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев заменили насосы системы охлаждения в скафандрах "Орлан-МКС", предназначенных для выхода в открытый космос.

Напомним, в июле глава НПО "Звезда Сергей Поздняков пожаловался на истекающий гарантийный срок скафандров "Орлан-МКС", рассчитанных на 20 выходов в открытый космос. Он также заявил о волоките при разработке новых скафандров и заказов на них.