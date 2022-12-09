В Рязани произошел взрыв газа

Взрыв бытового газа с последующим частичным обрушением произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

"В Рязани в двухэтажном жилом доме произошло частичное обрушение. Загорания нет, в работах на месте происшествия задействовано 19 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

Глава региона Павел Малков прокомментировал инцидент.

"В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП. По предварительным данным причина происшествия – детонация бытового газа. Информация уточняется. Нахожусь на месте происшествия", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Прокуратура региона начала проверку.

"Вечером, 9 декабря в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке, что привело к частичному обрушению межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом. На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко для координации работы правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15. 5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области. Кроме того, 5 декабря взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге.

6 декабря в пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.

7 декабря в Назрани произошел взрыв газа в торговом центре.