09 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: t.me/AlekseiKudrin

Кудрин вышел на новую работу

Экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин вышел на новую работу. В своем Telegram-канале он опубликовал фото яндексовского бейджа сотрудника и подписал снимок: "Первый день на новой работе".
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Ранее стало известно, что Кудрин займет пост советника по корпоративному развитию в "Яндексе". Правда, он так и не указал, чьим именно советником будет. С учетом возможной реорганизации компании, о которой ходит много слухов, это не последний момент.

Между тем, издание The Bell пишет, что "Яндекс", якобы, попросил сотрудников вернуться с удаленки в офисы. Запрета на удаленную работу не вводится, но сотрудники должны появляться в офисе несколько дней в неделю. Издание также утверждает, что некоторых сотрудников попросили вернуться в Россию.

Алексей Кудрин(2022)|Фото: t.me/AlekseiKudrin

Теги: алексей кудрин, яндекс, работа



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