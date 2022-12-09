Кудрин вышел на новую работу

Экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин вышел на новую работу. В своем Telegram-канале он опубликовал фото яндексовского бейджа сотрудника и подписал снимок: "Первый день на новой работе".

Ранее стало известно, что Кудрин займет пост советника по корпоративному развитию в "Яндексе". Правда, он так и не указал, чьим именно советником будет. С учетом возможной реорганизации компании, о которой ходит много слухов, это не последний момент.

Между тем, издание The Bell пишет, что "Яндекс", якобы, попросил сотрудников вернуться с удаленки в офисы. Запрета на удаленную работу не вводится, но сотрудники должны появляться в офисе несколько дней в неделю. Издание также утверждает, что некоторых сотрудников попросили вернуться в Россию.