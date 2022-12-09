09 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Пострадавшего во время поножовщины школьника перевели из реанимации в хирургическое отделение

Ученик восьмого класса, на которого напал с ножом одноклассник, переведен из реанимации в профильное хирургическое отделение. Его состояние стабилизировалось, сообщили Накануне.RU в детской окружной больнице Нижневартовска.

Состояние второго подростка удовлетворительное.

Напомним, 6 декабря один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Пострадавший подросток находится в реанимации. Напавший с ножом тоже госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".

Теги: реанимация, подросток, нож, школа 21, поножовщина



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