На Южном Урале местного жителя задержали по подозрению в убийстве бывшей жены

Жителя Челябинской области подозревают в убийстве бывшей жены. По решению суда мужчина заключен под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Тело женщины со следами удушения было обнаружен в лесном массиве. по версии следствия, в начале декабря в ходе ссоры мужчина убил женщину и принял меры к сокрытию трупа и следов преступления.

В полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении потерпевшей. По результатам проверки этого сообщения было раскрыто преступление.