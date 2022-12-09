В Челябинске суд отправил в СИЗО помощницу настоятеля храма по делу о пьяном вождении

В Челябинске суд рассматривает уголовное дело в отношении помощницы настоятеля храма, обвиняемой в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На судебное заседание женщина пришла пьяная, поэтому суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу.

"В судебное заседание, состоявшееся 7 декабря, подсудимая явилась в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем, с учетом специфики преступления, ей изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 7 февраля 2023 года, рассмотрение дела отложено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Советского районного суда.

По версии следствия, в октябре 2022 года женщина управляла автомобилем Мазда 3 в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили сотрудники ДПС, но она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Женщину уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ее два раза штрафовали и лишали прав на 1,5 года и 1 год 8 месяцев,