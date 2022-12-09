09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Андрей Ветров

Уральский осужденный обманул знакомого заключенного на 5,9 миллиона рублей

Осужденный из Каменска-Уральского обманул своего знакомого из колонии, пообещав помочь выйти на свободу за 5,9 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, когда Баранов Д., отбывал наказание в исправительной колонии, он заявил другому осужденному, что сможет помочь оформить медицинские документы, которые позволят тому выйти на свободу. У Баранова не было такой возможности, однако он убедил знакомого, что тот переведет деньги его знакомому, который и посодействует.

Злоумышленник передал осужденному реквизиты, а тот, попросил жену перевести деньги на указанный счет. После получения всей суммы, Баранов воспользовался ею по собственному усмотрению.

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил мошеннику еще 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: осужденный, колония, суд



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