Защита Ильи Яшина* обжалует приговор

Защита оппозиционера Ильи Яшина* обжалует обвинительный приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ в кассационной инстанции, сообщила журналистам адвокат политика Мария Эйсмонт.

Сегодня Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за высказывания Яшина* в СМИ и соцсетях. Прокурор просил приговорить бывшего муниципального депутата к девяти годам лишения свободы.

Яшин* не признал себя виновным, он считает уголовное дело в отношении себя политически мотивированным.

*Илья Яшин внесен в реестр физлиц-иностранных агентов Минюста РФ