Россиян, которые донесут на диверсантов, не будут преследовать за пособничество

Россияне смогут избежать ответственности за пособничество диверсантам, если вовремя донесут на них в силовые структуры, раскаются и будут помогать следствию, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Он сравнил это послабление с тем, что полагается доложившим о шпионах.

"В случае, если человека вербовали, он вступил в контакт, но не успел совершить противоправных действий и не нанес ущерба, и в случае деятельного раскаяния и содействия следствию он избегает уголовной ответственности. Здесь это таким же образом оправдано", - цитируют Лугового "Ведомости".

Ранее профильные комитеты Госдумы анонсировали законопроект с ужесточением наказания за диверсионную деятельность и пособничество диверсантам. Поправки предполагают пожизненное заключение за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности