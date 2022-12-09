В ФРГ арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота

Суд в ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку РФ. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Германии, пишет РИА Новости.

Обвиняемые были задержаны 7 декабря. По данным федеральной прокуратуры, гражданка РФ состоит в организации "Рейхсбюргер".

Как сообщалось, были задержаны 25 участников организации, 14 из них состоят в военном крыле движения. Среди последних - бывшие военные бундесвера и других силовых служб.

Уточнялось, что перед россиянкой главари заговора поставили цель наладить контакты с российскими властями и заручиться их поддержкой. В федеральной прокуратуре ФРГ заявили, что представители РФ не поддержали идею госпереворота.