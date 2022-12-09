Путин и Пашинян в Бишкеке обсудили Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить вопросы региональной безопасности, отметив, что главным вопросом в регионе остается урегулирование по Карабаху. Встреча Путина и Пашиняна прошла сегодня на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Читайте также: Армения приняла предложение РФ оставить вопрос Нагорного Карабаха на будущее

Открывая встречу, Пашинян сказал, что надеется обсудить с российским президентом "региональные вопросы".

"У нас обстановка остается напряженной. Главным вопросом в нашем регионе остается нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе. в зоне ответственности российских миротворцев", - сказал Пашинян.

Он добавил, что информирован о недавнем "перекрытии Лачинского коридора".

"В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности", - добавил Пашинян.

Со своей стороны, Путин заметил, что у них с премьером Армении всегда есть вопросы для обсуждения, пишет РИА Новости. Российский лидер напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении.

"За первые 10 месяцев текущего года рост товарооборота составил 67% - это хороший положительный показатель. Тем не менее всегда вопросы есть, и я рад такой возможности их обсудить", - сказал Путин.

Пашинян выразил надежду, что "с улучшением механизмов Евразийского экономического союза удастся сохранить динамику (экономического взаимодействия России и Армении – ред.), которая уже наметилась".