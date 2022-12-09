Путин и Пашинян в Бишкеке обсудили Нагорный Карабах

09 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин и Пашинян в Бишкеке обсудили Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить вопросы региональной безопасности, отметив, что главным вопросом в регионе остается урегулирование по Карабаху. Встреча Путина и Пашиняна прошла сегодня на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.
Читайте также:

Открывая встречу, Пашинян сказал, что надеется обсудить с российским президентом "региональные вопросы".

"У нас обстановка остается напряженной. Главным вопросом в нашем регионе остается нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе. в зоне ответственности российских миротворцев", - сказал Пашинян.

Он добавил, что информирован о недавнем "перекрытии Лачинского коридора".

"В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности", - добавил Пашинян.

Со своей стороны, Путин заметил, что у них с премьером Армении всегда есть вопросы для обсуждения, пишет РИА Новости. Российский лидер напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении.

"За первые 10 месяцев текущего года рост товарооборота составил 67% - это хороший положительный показатель. Тем не менее всегда вопросы есть, и я рад такой возможности их обсудить", - сказал Путин.

Пашинян выразил надежду, что "с улучшением механизмов Евразийского экономического союза удастся сохранить динамику (экономического взаимодействия России и Армении – ред.), которая уже наметилась".

Теги: Владимир Путин, Никол Пашинян, Бишкек, Нагорный Крабах, встреча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети