09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
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В Березовском установят указатели, ведущие к городским убежищам

В Березовском началась массовая тренировка среди населения к сигналу "Внимание всем! Воздушная тревога!" Для того в городе обустроят укрытия, а чтобы каждый житель знал, где они находятся, управляющие компании установят соответствующие указатели. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Березовского Евгений Писцов.

"Березовский не относится к числу городов, категорированных по гражданской обороне. В категорированных городах должны быть бомбоубежища для укрытия работающей смены на предприятиях, имеющих гособоронзаказ. У нас таких предприятий нет. Гражданское население в случае объявления сигнала укрывается в заглубленных помещениях - по простому, в подвалах многоквартирных домов. Есть специальное руководство по обустройству таких помещений. Каждый горожанин должен знать, где находится такое убежище, как в него попасть и что необходимо взять с собой", - написал градоначальник.

Писцов обязал управляющие компании определить места нахождения убежищ для каждого МКД, установить к ним указатели и проинформировать жильцов каждого дома. После этого представителям УК предстоит определить с собственниками жилья порядок обустройства заглубленных помещений. В дальнейшем УК проверит наличие двух входов-выходов, отремонтирует освещение внутри, установят скамейки и проведут другие работы.

После, по поручению градоначальника, адреса убежищ будет опубликован в СМИ, а для горожан изготовят памятки с порядком действий при сигнале тревоги. Аналогичную информацию разместят в пабликах и городских печатных изданиях. А в газетах появится постоянная рубрика с правилами обеспечения безопасности населения, оказании первой помощи и другими необходимыми сведениями.

Теги: бомбоубежище, Березовский, тренировка, указатель



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