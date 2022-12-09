На фоне потолка цен российская нефть Urals подешевела до $43,73 за баррель

Цена на российскую нефть сорта Urals торговалась на уровне $43,73 за баррель, свидетельствуют данные Argus Media за 7 декабря. Это произошло на фоне установления потолка цены на российскую нефть ($60).

После потери Россией европейского рынка покупателями Urals остались в первую очередь Китай и Индия, поэтому цена на российскую нефть должна быть снижена, чтобы конкурировать с более традиционными для Азии поставщиками, сообщает Bloomberg, данные приводит РБК. Нефть сорта ESPO, которая поступает на азиатские рынки из восточной Сибири, торговалась на уровне $68,72 за баррель, показали данные Argus. Brent 8 декабря стоила $78,50 за баррель.

По словам отвечающего в Argus за мониторинг в Европе Майкла Кэролана, в Африке и на Ближнем Востоке (регион EMEA), в большей степени фактором, повлиявшим на снижение цены Urals, стала потеря европейского рынка, а не введение потолка цен.

"У Urals нет покупателей поблизости, поэтому цены должны быть такими, чтобы привлечь заказчиков издалека", - пояснил он.