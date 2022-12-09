Россия усиливает арктическую группировку – главком ВМФ

Россия усиливает арктическую группировку, поскольку Северный морской путь является национальной транспортной коммуникацией, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"С учетом внешнеполитической обстановки некоторые горячие головы пытаются заявить, Севморпуть - это международный транспортный путь. Это не международный, а национальный русский путь, это - фасад нашей страны, он будет надежно защищен", сказал Евменов в интервью телеканалу "Звезда".

"Понятие "Русская Арктика" - было, есть и будет. А чтобы оно действительно имело монолитный характер, там должны быть наши Вооруженные силы России, в частности ВМФ", - считает Евменов.