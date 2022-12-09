Минобороны Казахстана опровергло сообщения об отправке бронетехники в Россию

Министерство обороны Казахстана опровергло информацию о том, что республика якобы отправляет бронетехнику в Россию.

Ведомство прокомментировало публикации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции Алма-Аты, пишет РИА Новости.

"Бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части вооруженных сил Республики Казахстан для дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видны танки на железнодорожных путях. Подпись к ролику гласит, что эту военную технику, "скорей всего, отправляют в Россию".

В Казахстане также опровергали распространяемую в соцсетях информацию о якобы поставках в Россию компонентов для производства ракет.