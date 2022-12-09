09 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Лукашенко обещал рассказать, как должна была начаться война против России в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл "мелкой и мерзкой" позицию, с которой Ангела Меркель рассматривала Минские соглашения.

Ранее в интервью изданию Zeit экс-канцлер Германии заявила, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы тянуть время и дать Украине подготовиться к вооруженному конфликту.

"Они, якобы, провели тайную операцию, обманули Россию и Путина, дали паузу и возможность подготовить украинскую армию к войне. Если это так, то чего выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились, а мы в ближайшее время обнародуем эти факты, как они после 2020 года собирались начать войну против России с Донбасса. Оттуда должна была начаться война, Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать. Они, Меркель и Порошенко, хотят показать свою значимость: "вот смотрите, Украина сопротивляется одной из сильнейших армий мира, потому что мы тогда в Минске обманули всех – и мир, и Россию". Мелко и мерзко!" – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24".

Теги: александр лукашенко, ангела меркель, украина



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