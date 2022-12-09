В Челябинске подростков задержали за кражу жидкости для электронных сигарет

В Челябинске 16-летнюю и 17-летнюю девушек задержали по подозрению в краже жидкости для электронных сигарет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в магазине по улице Братьев Кашириных. администратор магазина рассказала, что девушки украли жидкость для электронных сигарет. Ущерб составил 8 тыс. рублей. Похищенный товар был изъят и передан в магазин.

Подростков передали сотрудникам полиции, а их родителей оповестили о краже.