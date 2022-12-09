В МИД РФ оценили отношения России и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что отношения РФ и США находятся в крайне тяжелом, плачевном состоянии.

"Задействование всего арсенала средств против РФ останется константой политики США. РФ не рассчитывает на проблески здравого смысла у элиты США. Россия не собирается сейчас в диалоге США выходить с инициативами в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности", - цитирует Рябкова ТАСС.

РФ пока не слышит от США значимых идей по поводу диалога.

"Сейчас сложно говорить о прямых контактах с администрацией США. Обсуждать стратегическую стабильность, игнорируя ситуацию вокруг Украины, невозможно", - полагает замминистра.