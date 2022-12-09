В Когалыме 11 полицейских наказали за нарушение закона о коррупции

В Когалыме по представлению прокуратуры 11 сотрудников полиции наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Во время проверки были выявлены факты предоставления государственными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за предыдущий год.

"Данные нарушения связаны с неправильным заполнением госслужащими справок, не указаны все источники доходов, полученные от продажи транспортных средств, сведения об имуществе, находящемся в собственности или пользовании. По итогам проверки прокурор города внес в адрес начальника ОМВД России по Когалыму представление об устранении выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 11 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.