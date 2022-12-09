09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: fdlx.com

Очередной перегиб. На Урале банк не дает мобилизованному кредитные каникулы без личной подачи заявления

На фоне несвоевременной брони уже мобилизованных и задержек в положенных выплатах, появился новый перегиб в работе с семьями участников спецоперации. В этот раз сестру и мать военнослужащего донимают с требованием погасить кредит родственника. При этом в банке отказывают семье в оформлении на мужчину кредитных каникул, пока он лично не подаст заявление.

"Получается, что наша замечательная цифровизация банковского сектора - это палка о двух концах. Есть у тебя интернет - все шоколадно. Нет - у тебя большие проблемы. И ввиду сложившихся обстоятельств эти проблемы начинают больно бить по мобилизованным и их семьям", - написал у себя в Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, "кредитный должник" сидит в окопе без интернета на территории СВО, и требовать от его семьи личного с его стороны урегулирования ситуации - это просто издевательство.

Иванов также отметил, что ранее уже обращался в ЦБ с просьбой наладить работу своих сотрудников с семьями мобилизованных и даже предлагал организовать работу военно-полевых банкиров, однако ответа пока не получил. Сейчас депутат снова обратился с главе Центробанка с просьбой разъяснить порядок оформление кредитных каникул мобилизованными в условиях отсутствия интернета.

Напомним, сегодня во время "прямой линии" глава Среднего Урала Евгений Куйвашев признал, что в области были перегибы с частичной мобилизацией, однако сейчас все вопросы решаются в индивидуальном порядке по каждому обращению.

Теги: банк, кредит



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