Бут заявил, что Голливуд мог бы снять о нем фильм поинтереснее

09 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: скриншот с телеканала RT

Бут заявил, что Голливуд мог бы снять о нем фильм поинтереснее

Россиянин Виктор Бут, вернувшийся на родину после 14 лет тюремного заключения в США, считает, что в Голливуде могли бы снять более интересный фильм про него.

"Если бы пришли ко мне и спросили, я хотя бы как-то, может быть, придумал бы более интересную историю", — сказал он в интервью RT.

Голливуд, по словам Бута, в настоящее время "стал отделом пропаганды "вашингтонского обкома".

Считается, что именно Бут стал прототипом главного героя американского фильма "Оружейный барон" (2005 год).

В своем первом после возвращения в РФ интервью Бут также заявил, что не сталкивался с проявлением русофобии в тюрьме США. Кроме того, россиянин отметил, что после развала Советского Союза многие на Западе воспринимают как "шокирующие новости" желание России быть независимой державой и развиваться.

Напомним, 8 декабря состоялся обмен заключенными между США и Россией: Бута обменяли на бывшую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Она была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре Грайнер этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.

Теги: виктор бут, фильм, голливуд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети