Бут заявил, что Голливуд мог бы снять о нем фильм поинтереснее

Россиянин Виктор Бут, вернувшийся на родину после 14 лет тюремного заключения в США, считает, что в Голливуде могли бы снять более интересный фильм про него.

"Если бы пришли ко мне и спросили, я хотя бы как-то, может быть, придумал бы более интересную историю", — сказал он в интервью RT.

Голливуд, по словам Бута, в настоящее время "стал отделом пропаганды "вашингтонского обкома".

Считается, что именно Бут стал прототипом главного героя американского фильма "Оружейный барон" (2005 год).

В своем первом после возвращения в РФ интервью Бут также заявил, что не сталкивался с проявлением русофобии в тюрьме США. Кроме того, россиянин отметил, что после развала Советского Союза многие на Западе воспринимают как "шокирующие новости" желание России быть независимой державой и развиваться.

Напомним, 8 декабря состоялся обмен заключенными между США и Россией: Бута обменяли на бывшую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Она была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре Грайнер этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.