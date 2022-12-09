СМИ: В Стамбуле проходят российско-американские переговоры по "вопросам-раздражителям"

В Стамбуле сегодня проходят российско-американские переговоры на дипломатическом уровне по "вопросам раздражителям", передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее", - пояснил инсайдер.

В сентября российско-американские переговоры проходили в Анкаре. В Кремле подтвердили этот факт, не сообщив о предмете обсуждения. В администрации президента только отметили, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.