09 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: newsarium.org

СМИ: В Стамбуле проходят российско-американские переговоры по "вопросам-раздражителям"

В Стамбуле сегодня проходят российско-американские переговоры на дипломатическом уровне по "вопросам раздражителям", передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее", - пояснил инсайдер.

В сентября российско-американские переговоры проходили в Анкаре. В Кремле подтвердили этот факт, не сообщив о предмете обсуждения. В администрации президента только отметили, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.  

Теги: стамбул, переговоры, турция, россия, сша



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