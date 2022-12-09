09 Декабря 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

"Ноябрьскнефтегаз" строит высокотехнологичные скважины для добычи ачимовской нефти

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" совершенствует технологии разработки трудноизвлекаемых запасов. На Карамовском месторождении в ЯНАО предприятие строит высокотехнологичные скважины для добычи ачимовской нефти, залегающей на глубине до четырех километров.

В 2020 году ноябрьские нефтяники пробурили похожую скважину на Вынгаяхинском месторождении. Полученный ранее опыт помог усовершенствовать подходы к работе.

Конструкция двуствольной скважины, пробуренной по технологии TAML-3, предполагает наличие обсадных колонн в обоих стволах и их герметичное соединение. Это позволяет проводить гидроразрыв пласта (ГРП) отдельно в каждом горизонтальном участке (длиной до 1 тыс. метров).

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, на сегодняшний день "Ноябрьскнефтегазу" удалось на 38% сократить сроки бурения, а количество стадий ГРП увеличить до 20. Использование двуствольной конструкции вместо одноствольной также позволило на 40% уменьшить размеры кустовой площадки и тем самым повысить эффективность строительства объекта.

Месторождение ННГ(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"Применение современных технологий дает нам возможность успешно подбирать ключи к ачимовской толще, запасы которой на наших месторождениях оцениваются в сотни миллионов тонн. При этом мы извлекаем необходимые уроки и накапливаем компетенции, позволяющие планомерно снижать как сроки строительства новых скважин, так и общую стоимость работ", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Всего в 2022 году на Карамовском месторождении завершено строительство трех скважин по технологии TAML-3.

Теги: Ноябрьскнефтегаз, ачимовская нефть, добыча нефти, бурение



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