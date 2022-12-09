09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с телеканала ОТВ

Это безопасно, там будет спецназ. Губернатор успокоил тагильчан, протестующих против исправительного центра рядом со школой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал строительство исправительного центра для осужденных рядом со школой №90 в Нижнем Тагиле. По его словам, ИЦ и колония - это разные вещи. К тому же, на месте постоянно будет патрулировать спецназ ГУФСИН.

"Строится не колония, а именно исправительный центр - это совершенно разные вещи. Туда направляются осужденные, которые уже встали на путь исправления, которые своим трудом доказали, что готовы к нормальной жизни. Более того, там будут дислоцироваться службы спецназа ГУФСИН. Все будет находиться под серьезнейшим контролем. Здесь нужно понять, что это не просто осужденные - это люди, которые в свободном графике могут уходить в увольнение, на дни рождения, которые работают, приносят пользу региону, его экономике и которые уже должны приспосабливаться и привыкать к нормальной жизни в обществе", - заявил глава региона во время "прямой линии".

Он также добавил, что на городских заводах есть востребованные для осужденных рабочие места. И раз глава Нижнего Тагила принял решение о строительстве - значит такая потребность есть.

"Спецназ ГУФСИН будет находиться рядом и самым внимательнейшим образом смотреть, что происходит около и в самом исправительном центре. Это абсолютно безопасно", - отметил Куйвашев.

Теги: исправительный центр, осужденные, губернатор, школа, прямая линия



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