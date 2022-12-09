Это безопасно, там будет спецназ. Губернатор успокоил тагильчан, протестующих против исправительного центра рядом со школой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал строительство исправительного центра для осужденных рядом со школой №90 в Нижнем Тагиле. По его словам, ИЦ и колония - это разные вещи. К тому же, на месте постоянно будет патрулировать спецназ ГУФСИН.

"Строится не колония, а именно исправительный центр - это совершенно разные вещи. Туда направляются осужденные, которые уже встали на путь исправления, которые своим трудом доказали, что готовы к нормальной жизни. Более того, там будут дислоцироваться службы спецназа ГУФСИН. Все будет находиться под серьезнейшим контролем. Здесь нужно понять, что это не просто осужденные - это люди, которые в свободном графике могут уходить в увольнение, на дни рождения, которые работают, приносят пользу региону, его экономике и которые уже должны приспосабливаться и привыкать к нормальной жизни в обществе", - заявил глава региона во время "прямой линии".

Он также добавил, что на городских заводах есть востребованные для осужденных рабочие места. И раз глава Нижнего Тагила принял решение о строительстве - значит такая потребность есть.

"Спецназ ГУФСИН будет находиться рядом и самым внимательнейшим образом смотреть, что происходит около и в самом исправительном центре. Это абсолютно безопасно", - отметил Куйвашев.