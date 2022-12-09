09 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На сбои в работе приложений жалуются клиенты банков, авиакомпаний и соцсетей

Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Также в Telegram-каналах появилась информация о нестабильной работе мобильного сервиса авиакомпании S7. Перевозчик сообщил, что работает над устранением ошибки, для удобства пассажиров будет продлена регистрация, а при необходимости им переоформят билеты без доплат.

Между тем, ранее сообщалось о сбоях в работе минимум трех банков – "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Райффайзен". В "Альфе" объяснили проблемы техническими работами.

Утром часть пользователей соцсети VK жаловалась на сбои.

Ряд Telegram-каналов предполагает, что на инфраструктуру банковского сектора, возможно, идет мощная атака.

Теги: сбой, приложение, атака



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