На сбои в работе приложений жалуются клиенты банков, авиакомпаний и соцсетей

Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Также в Telegram-каналах появилась информация о нестабильной работе мобильного сервиса авиакомпании S7. Перевозчик сообщил, что работает над устранением ошибки, для удобства пассажиров будет продлена регистрация, а при необходимости им переоформят билеты без доплат.