На сбои в работе приложений жалуются клиенты банков, авиакомпаний и соцсетей
Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Также в Telegram-каналах появилась информация о нестабильной работе мобильного сервиса авиакомпании S7. Перевозчик сообщил, что работает над устранением ошибки, для удобства пассажиров будет продлена регистрация, а при необходимости им переоформят билеты без доплат.
Между тем, ранее сообщалось о сбоях в работе минимум трех банков – "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Райффайзен". В "Альфе" объяснили проблемы техническими работами.
Утром часть пользователей соцсети VK жаловалась на сбои.
Ряд Telegram-каналов предполагает, что на инфраструктуру банковского сектора, возможно, идет мощная атака.