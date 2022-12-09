09 Декабря 2022
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Общество
Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" передало объекты социальной инфраструктуры Стрежевому

"Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной деятельности передало в безвозмездное пользование администрации Стрежевого (Томская область) два объекта социальной инфраструктуры, ранее входивших в состав упраздненного районного нефтепроводного управления (РНУ) "Стрежевой", – административное здание и цех технологического транспорта и специальной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В бывшем административном здании РНУ "Стрежевой" планируется разместить центр общественного доступа, другие социальные службы. Также в новое здание будет переведена центральная городская библиотека для взрослых и детей. В настоящее время библиотека не имеет возможности работать полноценно в связи с техническим состоянием здания, которое не соответствует требованиям безопасности. В новом помещении учреждение сможет расширить возможности читального зала, увеличить книжный фонд и, соответственно, привлечь новых читателей. Подаренное городу офисное здание находится в отличном состоянии, частично в помещениях останется офисная мебель.

На территории цеха технологического транспорта и специальной техники будет размещен муниципальный автобусный парк. Сейчас автопарк расположен на базе, которая эксплуатируется больше 40 лет: коммуникации, электрика и сооружения значительно изношены.

(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

Во время встречи с представителями "Транснефть – Сибирь" мэр Стрежевой Вячеслав Дениченко отметил, город нуждается в новой производственной базе для размещения автопарка, который обеспечивает потребности горожан в перемещении в черте населенного пункта.

"Территория и объекты переданного в муниципальную собственность транспортного цеха "Транснефть – Сибирь" позволят обеспечить безопасные и комфортные условия труда для сотрудников, бесперебойно осуществлять работу и эксплуатацию автобусного парка", - сказал он.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в письме выразил благодарность "Транснефть" за поддержку в социально-экономической сфере региона в целом и помощь в передаче объектов социальной инфраструктуры Стрежевому.

(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

"Благодаря содействию компании "Транснефть" население города получит широкий спектр социальных услуг в комфортных условиях".

Помощь регионам присутствия – одно из важных направлений благотворительной деятельности "Транснефть – Сибирь". Компания на регулярной основе оказывает поддержку общественным, ветеранским, спортивным организациям, учреждениям образования и здравоохранения, ведет активную волонтерскую деятельность

Теги: Транснефть – Сибирь, социальная инфраструктура,



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