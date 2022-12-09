09 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Челябинский ОНФ

В Челябинске активисты ОНФ предложили чиновникам пожить в аварийном доме, где разобрали стену

В Челябинске активисты ОНФ предложили чиновникам пожить в аварийном доме, в котором разобрали стену.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, замначальника УЖКХ Александр Кочерещенко принял участие в стриме Народного фронта. По его словам, разбор стены нужен в связи с опасностью разрушения дома. Расселять дом планируют в 2030 году. При этом он обвинил жильцов в нерегулярной оплате коммунальных услуг.

"Мы предложили до этого момента поселить в общежитие сотрудников администрации и управляющей компании. Но эта инициатива у Александра Кочерещенко отклика не нашла", - рассказали в ОНФ.

Напомним, жители дома обратились в ОНФ. Они рассказали, что здание разрушается, трубы текут, затоплен подвал, проводка неисправна, холодные батареи, появилась плесень. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Однако мер для выбора новой обслуживающей организации мэрией города принято не было. Расселение дома назначено на 2030 год. Однако жители считают, что столько лет здание просто не простоит.

После обращения в ОНФ на объект приехали рабочие. Общественники установили, что в доме разобрали целую стену с первого по пятый этаж, не обесточив здание и не расселив людей. По словам жильцов, от улицы первое время их отделяла лишь тоненькая шторка, которой прикрыли зияющую дыру.

По факту нарушения жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, должностные лица халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, не приняв надлежащих мер по переселению граждан из многоквартирного дома.

Теги: аварийный дом, ОНФ, халатность,



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