09 Декабря 2022
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Общество В России Москва
Фото: yabloko.ru

Яшин* признан виновным в распространении фейков о российской армии

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (*внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ) виновным в распространении фейков про российскую армию,

"Яшин* совершил распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах под видом достоверной информации", - оглашает приговор судья, его цитирует РИА Новости.

Чтение приговора продолжается, какое наказание суд посчитает справедливым, станет ясно позднее. Прокурор запрашивал для бывшего мундепа девять лет колонии общего режима, защита просила об оправдании.

Яшина* обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Дело связано со словами политика о событиях в украинской Буче.

Теги: Илья Яшин*, суд, приговор



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