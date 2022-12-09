"Ласточку" в Североуральск пустят уже в 2023 году

Уже в следующем году в Североуральск запустят скоростной поезд "Ласточка". Об этом во время "прямой линии" рассказал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"В следующем году определяемся с последней точкой дислокации "Ласточек". "Ласточка" может ходить по путям, имеющим железобетонные шпалы. А чтобы по всем направлениям пустить, нужно переложить шпалы с деревянных на железобетонные. Уверен, до самого севера области "Ласточки" в следующем году дойдут, - ответил на вопрос жительницы Североуральска о скоростных поездах глава региона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 11 декабря состоится последний рейс "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург. Сообщалось, что отмена поезда связана с его низкой рентабельностью, однако позднее новость опровергли, заявив, что сохранят направление.