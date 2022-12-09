09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ласточку" в Североуральск пустят уже в 2023 году

Уже в следующем году в Североуральск запустят скоростной поезд "Ласточка". Об этом во время "прямой линии" рассказал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"В следующем году определяемся с последней точкой дислокации "Ласточек". "Ласточка" может ходить по путям, имеющим железобетонные шпалы. А чтобы по всем направлениям пустить, нужно переложить шпалы с деревянных на железобетонные. Уверен, до самого севера области "Ласточки" в следующем году дойдут, - ответил на вопрос жительницы Североуральска о скоростных поездах глава региона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 11 декабря состоится последний рейс "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург. Сообщалось, что отмена поезда связана с его низкой рентабельностью, однако позднее новость опровергли, заявив, что сохранят направление.

Теги: Ласточка, Североуральск, скоростной поезд, прямая линия



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