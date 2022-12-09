09 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин назвал "позитивным трендом" спад в российской экономике в 0,9-2,9%

Президент России Владимир Путин похвастался на саммите ЕАЭС тем, что мрачные прогнозы о 20-процентном падении экономики РФ пока не сбываются. Он верит в расчеты Минэка и Минфина.

"В России в этом году дефицит бюджета будет 2%, в следующем году мы планируем тоже 2%, в 2024 – уже 1,4%, а в 2025 году будет 0,7%. И я уверен, что мы это сделаем", - заявил глава государства на саммите в Бишкеке.

"У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран. В странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет, все двузначного значения, а в некоторых достигают заоблачных величин – 20 и более процентов", - отметил Путин.

"Что касается развития экономики в целом, нам предрекали спад экономики где-то под 20%. Спад будет в этом году 2,9%, в следующем мы ожидаем 0,9%. И будем дальше двигаться в позитивном тренде", - резюмировал президент.

Теги: владимир путин, дефицит, ввп, спад экономики



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