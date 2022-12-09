Медведев призвал россиян к выдержанности и сплоченности

Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что самое важное сейчас для россиян – проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои.

"Самое главное сейчас – общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", - сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя", его цитирует РИА Новости.

Медведев также заявил, что необходимо "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям".