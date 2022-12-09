09 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

В Кремле не видят шантажа в ужесточении Анкарой правил пропуска танкеров через Босфор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не расценивают ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью как шантаж.

"Глупо заниматься шантажом, потому что это будет просто дестабилизацией на мировых энергетических рынках, а Турция абсолютно от них зависит", — заявил представитель Кремля в интервью "Первому каналу".

Как сообщалось, введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС в отношении России привело к образованию очереди из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. Несколько десятков танкеров с российской нефтью вынуждены ждать дополнительного подтверждения страховки.

В МИД РФ сообщили, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры. Если проблема не будет решена, то ее вынесут на политический уровень.

Ранее Bloomberg со ссылкой на турецкого высокопоставленного чиновника сообщило, что Турция на переговорах с представителями РФ в Анкаре, запланированных в пятницу, планирует просить скидку более чем 25% на российский газ.

Теги: песков, турция, танкеры



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