09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: vk.com/id516788944 / страница ВКонтакте депутата Дмитрия Сергина

Екатеринбург увековечил память хирурга Юрия Мансурова, назвав его именем сквер

Екатеринбургский сквер возле Областной клинической больницы №1 назвали именем Юрия Мансурова - хирурга, скончавшегося в июне 2020 года от коронавируса при оказании помощи пациентам. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин. По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на комиссии по топонимике.

"Мы с Юрой не были близкими друзьями, но неплохо знали друг друга. Росли в одном дворе и вместе играли в футбол. В студенческие годы ездили в дружественные стройотряды медицинского института. Круг наших друзей и общих знакомых пересекается на несколько раз. Но главное не это, главное - что Юрий Мансуров действительно уникальный хирург, который не жалел себя, и по сути сгорел на работе в коронавирусном огне спасая человеческие жизни, поэтому заслуживает чтобы его имя на веки сохранилось в памяти горожан", - заявил депутат.

Сквер расположен в Ленинском районе возле больницы, где всю жизнь проработал Мансуров, и выходит к пятому корпусу мединститута, где обучался будущий хирург. Этот вариант был согласован и с вдовой врача Юлией Мансуровой.

Схема расположения сквера Юрия Мансурова в Екатеринбурге(2022)|Фото: vk.com/id516788944 / страница ВКонтакте депутата Дмитрия Сергина

Теги: Мансуров, сквер, Екатеринбург, коронавирус



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