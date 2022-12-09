Россия отмечает 200-летие со дня рождения Николая Данилевского

200 лет назад, 10 декабря 1822 года, в Орловской губернии родился Николай Яковлевич Данилевский (1822 - 1885) - выдающийся русский мыслитель XIX века, оказавший огромное влияние на последующих мыслителей. По другим данным, датой его рождения является 16 декабря.

Данилевский является одним из основателей цивилизационного подхода в истории, который позже развивали Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби, Лев Гумилев и другие историки и философы. Согласно Данилевскому, существуют разные культурно-исторические типы (термин "цивилизация" он не использовал), которые, как живые организмы, рождаются, взрослеют, достигают пика своих жизненных сил, воплощают их во всех формах культуры, а затем постепенно стареют и умирают. Одним из них является славянский культурно-исторический тип, который наиболее полно проявился в русском народе.

Наиболее известная книга Данилевского - "Россия и Европа", впервые вышедшая в 1871 году и не потерявшая актуальность до сих пор. В ней автор решительно заявил о локальности европейской цивилизации, которая почему-то претендует на свою универсальность. При этом она враждебна России, и вовсе не потому, что не знает России, как считают некоторые.

"Почему же Европа, которая все знает от санскритского языка до ирокезских наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения микроскопических организмов, не знает одной только России?.. Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению... Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды... Европа видит в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, – которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть", - писал Данилевский.

Однако русские люди заражены болезнью - "европейничаньем". Эта болезнь угрожает русским "бесплодным и бессильным существованием". Если Петр I одновременно любил и ненавидел Россию, считает философ, то после Петра "наступили царствования, в которых правящие государством лица относились к России уже не с двойственным характером ненависти и любви, а с одною лишь ненавистью, с одним презрением, которым так богато одарены немцы ко всему славянскому, в особенности ко всему русскому".

Федор Достоевский называл книгу "Россия и Европу" "будущей настольной книгой всех русских надолго".

Выступая 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин упомянул Данилевского.

"Хочу здесь привести слова великого русского философа Николая Яковлевича Данилевского, который считал, что прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, как нас подталкивают некоторые наши оппоненты, — в таком случае прогресс скоро бы прекратился, говорит Данилевский, — а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях", - процитировал Путин.

Сегодня в Крыму начала работу посвященная Данилевскому Международная конференция Ливадийского клуба, который был создан в 2018 году как неформальное объединение русских патриотов. Философ похоронен под Ялтой, его могила является объектом культурного наследия федерального значения.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов написали на своих страницах посты о Данилевском.

"Его идеи как никогда современны. Можно сказать определенно: время Данилевского пришло. Мы находимся на рубеже двух эпох. Одна, которая завершилась на наших глазах, была ознаменована попытками России стать европейским государством, или, по крайней мере, ориентироваться на Европу. Менялись правители и политические режимы, названия страны и её идеологемы. Но этот курс, заданный Петром I, оставался практически неизменным в течение более трех веков. С этой эпохой мы сегодня прощаемся. А очертания той, в которую мы вступаем, пока не ясны и туманны. Но обратной дороги у нас нет, поскольку свой цивилизационный выбор мы сделали... Уверен, что учение Николая Яковлевича Данилевского, впервые предложенный им цивилизационный подход будут широко использованы в разработке новой русской идеологии", - написал Константинов.

18 октября ЦБ РФ выпустил к двухсотлетию со дня рождения Данилевского в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля. Монета входит в серию "Выдающиеся личности России".