В Челябинской области сотрудники ДПС устроили погоню за подростком, угнавшем автомобиль

В Челябинской области сотрудники ДПС задержали 16-летнего угонщика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился местный житель. Он сообщил об угоне автомобиля "Хонда Аккорд". На 17 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск автомобиль заметил сотрудник ДПС, который находился на выходном дне. Он передал информацию руководству полка ДПС. Ближайшие экипажи были направлены на задержание машины.

Угонщик игнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства и продолжал движение, создавая угрозу остальным участникам дорожного движения. Применить оружие было невозможно из-за плотного транспортного потока. На перекрестке с федеральной трассой Челябинск-Троицк водитель повернул направо в сторону Троицка и двигался на высокой скорости. Информацию передали полицейским Троицкого района.

Экипаж ГИБДД перекрыл движение в сторону Челябинска на 127 км автодороги Челябинск-Троицк двумя грузовыми автомобилями. Увидев заграждение, злоумышленник остановился.

Автомобилем управлял 16-летний подросток. С ним в машине находилась 17-летняя девушка, оба жители Пласта. Ранее подросток был судим за имущественное преступление и угон. В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело. также на него составлены административные протоколы. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.