09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Устроивших перестрелку из-за киоска на ВИЗе арестовали на 14 суток

Участникам массовой перестрелки на улице Татищева, 77 возле магазина "Татищев" дали 14 суток ареста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Двоим мужчинам предъявили обвинения по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Инцидент произошел утром 7 декабря. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате с огнестрельным ранением был госпитализирован 19-летний парень.

Теги: перестрелка, суд, арест



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