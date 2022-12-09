Устроивших перестрелку из-за киоска на ВИЗе арестовали на 14 суток

Участникам массовой перестрелки на улице Татищева, 77 возле магазина "Татищев" дали 14 суток ареста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Двоим мужчинам предъявили обвинения по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Инцидент произошел утром 7 декабря. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате с огнестрельным ранением был госпитализирован 19-летний парень.