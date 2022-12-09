Великобритания ввела санкции против пятерых российских представителей армии и силовых ведомств

Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства королевства.

Под санкции подпали начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко, сотрудник ФСБ Артур Шамбазов и замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентин Опарин.

Также в санкционном списке оказался Андрей Тишенин, сотрудник 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Кроме того, санкции также ввели против командующего 90-ой танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина. Все они были внесены в санкционный список Великобритании из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека.