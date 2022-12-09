Определена компания, которая обследует состояние пострадавшего от взрыва дома в Нижневартовске

Комплексное обследование дома по ул. Мира, 6А в Нижневартовске, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения, проведет "Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Вопрос обсуждался сегодня на заседании муниципального оперативного штаба, которое провел глава города Дмитрий Кощенко.

В ближайшее время специалисты приступят к работе.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря, в результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти.

Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.