Клиенты трех российских банков заявили о сбоях в работе мобильных приложений

Клиенты как минимум трех крупных российских банков – "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Райффайзен" – сообщили в пятницу о проблемах с доступом к мобильным сервисам кредитных организаций.

В пресс-службе "Альфа-банка" заявили, что проблемы со входом возникли у части клиентов из-за проведения технических работ. "Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка", - цитирует РБК представителя банка.