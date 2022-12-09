"Уралкалий" улучшил позиции в рейтинге топ-работодателей

Издание Forbes опубликовало четвертый рейтинг лучших работодателей России. По его итогам компания "Уралкалий" получила итоговый "золотой" статус работодателя. В рейтинге прошлого года компания оказалась в "серебряной" группе.

Оценки компании по каждой из групп метрик оказались такими:

"Сотрудники и общество" - золото,

"Экология" - платина,

"Корпоративное управление" - платина.

Всего в рейтинг вошли 118 компаний. Все метрики, по которым проводилась оценка, были разделены на три группы:

"Сотрудники и общество" (вес 50%),

"Экология" (вес 40%),

"Корпоративное управление" (вес 10%).

По каждому параметру компании оценивались по шкале от 0 до 100 баллов.

Компаниям, попавшим в рейтинг, организаторы присвоили статусы: "Платина" (более 70 баллов), "Золото" (от 55 до 70 баллов), "Серебро" (от 40 до 54 баллов), "Бронза" (от 30 до 39 баллов).

Составители рейтинга старались учитывать в методологии исследования новые реалии 2022 года. Они акцентировали основное внимание на социальных параметрах, например, оценивали наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто из участников рейтинга смог не сократить штат в кризисных условиях и увеличить заработную плату.