В Челябинске одобрили проект застройки Каширинского рынка

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Челябинске рекомендовала к утверждению документацию по строительству нового микрорайона на месте Каширинского рынка. заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый ЖК появится в границах улиц Игнатия Вандышева, Братьев Кашириных, Ижевской и восточной границы ГК "Таганай".

Публичные слушания по проект планировки территории прошли 24 ноября. В них приняли участие 23 человека. В ходе публичных слушаний поступали замечания и предложения от участников. В частности, на уплотнительную. застройку и небольшое расстояние между новыми и старыми домами. "Поскольку при реализации данного проекта качество жизни людей в квартирах существующих домов 21 и 23 по улице Двинская заметно ухудшится. Дневной свет в наших квартирах мы уже не увидим, ведь 30 м до соседнего планируемого дома высотой в 23 этажа это очень близко. Расположение домов позволит без труда просматривать то, что происходит в других квартирах", - отмечали участники.

Также жители указали, что граница проектирования в документации проходит по их гаражам.

Однако комиссия признала публичные слушания состоявшимися и рекомендовала документацию к утверждению.