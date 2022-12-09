09 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: news-vendor.com

С Сардинии за несколько часов до ареста исчезла яхта бизнесмена Мазепина

На итальянском острове Сардиния загадочно исчезла роскошная яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, арестованная властями ЕС в связи с санкциями.

По данным Guardian, 22-метровое судно Aldabra, стоимость которого оценивается в сумму от 700 тыс. до 1 млн евро, была пришвартована в порту Ольбии и арестована в марте, когда совладелец "Уралхима" попал в санкционный список Евросоюза. Яхта оставалась на Сардинии до июня, а потом исчезла за несколько часов до того, как финансовая полиция острова получила подтверждение права собственности (что яхта действительно принадлежит российскому бизнесмену).

Полиция заявила, что Мазепин нанял компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана для перевозки яхты из Италии. Дальнейшее расследование показало, что яхта ушла в маленький тунисский порт, а теперь ее местонахождение неизвестно. Власти Сардинии собираются оштрафовать и привлеченную компанию, и капитана, и самого Мазепина на сумму до 500 тыс. евро за незаконный вывод судна из Италии.

Это первый в Италии случай, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС, отмечает издание.

Теги: сардиния, дмитрий мазепин, яхта, санкции



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