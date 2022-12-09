09 Декабря 2022
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Экономика В России Москва
Фото: ДОИВС Югры

В Кремле заявили о скором ответе на потолок цен на российскую нефть

Введение потолка цен на нефть – абсурдный шаг, экспертное обсуждение ответа России на него близится к завершению.
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"Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги", - сказал "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, речь идет о возможной дестабилизации мирового энергетического рынка, синтетической подмене рыночных отношений.

"Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. СМИ сообщили, что правительство России разрабатывает три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть. Позже президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном по поводу потолка цен.

"Отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Введенный западными странами потолок стоимости российской нефти может привести к тому, что мировые цены на этот энергоноситель, в частности, на марку Brent, могут подскочить до $150 за баррель.

"Марка Brent может подняться до $110 за баррель, но ценовой потолок российской нефти, особенно при сокращении ее добычи, может разогнать цену еще выше, до $150 за баррель. В таком случае США получат противоположный от задуманного эффект", - полагает директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Крайл Шостак.

Теги: Кремль, Дмитрий Песков, потолок цен, нефть



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