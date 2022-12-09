09 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: banks43.ru

ЦБ видит стабилизацию экономики

Экономическая активность в целом стабилизировалась после сильного снижения во втором квартале, считает Банк России. Но отраслевая динамика остается неоднородной.

ЦБ считает, что происходит "быстрый рост оплаты труда" за счет произошедшего сдвига баланса спроса и предложения. Цены многих товаров и услуг, включающих валютную составляющую, продолжают снижаться. Но сохраняется повышенный рост цен в сегменте рыночных услуг.

Годовая инфляция продолжила снижаться. Бизнес перестраивает логистику и производственные цепочки, адаптируясь к новым условиям. Перенаправление транспортных потоков увеличило грузооборот морских портов Дальневосточного и Азово-Черноморского бассейнов. С повышенной загрузкой работали и предприятия судостроения: из-за ухода ряда международных морских грузоперевозчиков вырос спрос на отечественные суда и услуги по ремонту.

Стабилизировалась и ситуация на страховом рынке: сокращение страховых премий, которое наблюдалось кварталом ранее, сменилось небольшим ростом.

Судя по оперативным показателям, российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией, заключает ЦБ в своем докладе

При этом реальная заработная плата в стране в третьем квартале снизилась на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Потребительская активность населения слабая, несмотря на традиционный сезон распродаж. Снизилась посещаемость организаций общественного питания и досуга. Торговые сети отмечают смещение спроса в пользу товаров более доступного ценового сегмента.

Теги: экономика, ЦБ



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