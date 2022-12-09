Несвоевременная бронь и выплаты. Куйвашев впервые выступил по теме мобилизации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня "прямую линию", большую часть которой выделили для вопросов близких и родных мобилизованных. Впервые с начала мобилизации свердловский губернатор выступил по этой теме, которой он старательно избегал почти три месяца.

В основном свердловчан волновала демобилизация их родственников, которые получили бронь слишком поздно или вовсе не должны были пройти медкомиссию. Часть вопросов относилась и к выплатам. Глава региона ответил, что делать свердловчанам и куда нужно обращаться для разрешения проблем.

"Перегибы в начале частичной мобилизации действительно были, - признал губернатор, отвечая на вопрос о мобилизации "всех без разбора". - Были и военкоматы, и военкомы, которые отличились в этом направлении, разбирались с каждым. Было много жалоб на военкоматы Нижнего Тагила. Я после наших обращений, обращений граждан с этим вопросом разобрались. Я надеюсь, что новый военком, который к нам пришел недавно, исправит ситуацию".

На "прямую линию" обращались с разными ситуациями. У кого-то забрали мужа, оставив женщину одну с тремя детьми. Для них, по словам Куйвашева, в регионе работает система демобилизации многодетных отцов. Для этого супруге призывника в первую очередь необходимо обратиться в военкомат, а также на "горячую линию", где примут заявку или разъяснят дальнейшие шаги, вплоть до перечня необходимых документов.

Кто-то заявил, что военкомат толком не проводил медкомиссию, из-за чего под мобилизацию попали родственники с серьезными заболеваниями. Губернатор признал, что такие случаи были - так, на спецоперацию хотели отправить свердловчанина, практически ослепшего на один глаз. Чтобы предотвратить подобные случаи, мобилизованному надо обратиться к медицинскому работнику части с просьбой провести дополнительные исследования. Его близким с пакетом документов также необходимо обратиться в военкомат. Однако перед этим губернатор посоветовал сначала позвонить на "горячую линию" для более подробной инструкции.

Позвонить специалистам нужно и в случае, если родственник получил бронь уже после мобилизации и его отправки в часть.

Вопросы с выплатами также беспокоили свердловчан. Ранее Накануне.RU уже рассказывало, как получить алименты от мобилизованного экс-супруга. Многих волнует, что их близкие после мобилизации до сих пор не получили зарплаты. В этих случаях Куйвашев также рекомендовал обратиться на "горячую линию". Оттуда информация будет передана уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой, которая еженедельно готовит доклады о подобных случаях и передает их в соответствующие органы. Многие вопросы, как заявляет губернатор, уже были решены, а часть находится "в процессе".

"Некоторые сборные пункты не подали документы. Мы обязательно сделаем все, чтобы зарплата мобилизованным выплачивалась. Ошибки везде случаются, но сразу хочу сказать - каждый случай индивидуален. Почему и как был оформлен человек - нужно разбираться от самого начала", - пояснил глава региона.

Он также напомнил, какие выплаты полагаются семьям мобилизованных:

На каждую семью мобилизованного выделяется 20 тыс. руб. Плюс на каждого ребенка по 20 тыс. рублей;

Для детей дошкольного возраста организовано бесплатное питание;

Для детей, обучающихся в колледжах, - компенсация на приобретение одежды.

Для получения права на выплаты необходимо обратиться в администрацию городов или населенных пунктов либо в отделении соцзащиты.

"Коллеги настроены очень хорошо на решение практически всех вопросов, которые вообще возникают. Плюс у нас работают волонтерские центры "МыВместе". Мы с коллегами и главами договорились, что для нас не существует вопросов, которые мы не беремся решать, поэтому постараемся", - добавил губернатор.

В Свердловской области можно обратиться на "горячую линию" 122 или в будние дни с 10.00 до 19.00 по номеру 8 800 101-91-11. В другое время можно оставить свой вопрос и контактные данные на автоответчик, после чего в рабочие часы вам перезвонят. По этим номерам можно проконсультироваться, оставить жалобу или запрос, а также попросить о помощи в бытовых делах: посидеть с детьми, наколоть дров. Также на Среднем Урале начал работать telegram-бот, через который можно получить актуальную информацию о мобилизации, контактные телефоны и адреса военкоматов, условия для выезда за границу и даже оставить жалобу.