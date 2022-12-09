09 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

США разрешили казахстанским банкам работать с российскими картами "Мир"

Казахстанские банки не попадут под санкции США, если будут работать с российской платежной системой "Мир". Управление по контрою за финансовыми активами (OFAC) Минфина США уведомило об этом Агентство по регулированию и развитию финрынка Казахстана.

Речь идет об использовании карт "Мир" для сделок, "обеспечивающих повседневную жизнь физических лиц, в частности, граждан, переехавших из России в Казахстан", говорится в сообщении казахстанского регулятора.

При этом в письме Минфина США отмечается, что операции с этой платежной системой будут находиться под особым контролем, чтобы не допустить ее использования для обхода санкций против России.

Казахстанские банки могут без опаски принимать платежи и переводы по картам "Мир", а также принимать их в своих банкоматах (если только речь идет о физлицах).

Теги: платежная система мир, казахстан, сша, регулятор



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