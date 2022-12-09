09 Декабря 2022
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Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в ЧВК "Вагнер"

Подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске заявил в суде, что служил в ЧВК "Вагнер".

На вопрос о том, был ли он в составе группы, Павел Николин ответил: "Да". Потом замялся и добавил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?". Об этом сообщает РИА Новости.

Также Николин заявил журналистам, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные. По его словам, он никуда не сбегал, а просто "отстал от группы".

Суд арестовал Николина на два месяца, по 6 февраля 2023 года.

6 декабря около полудня в пригороде Новошахтинска (Ростовская область) злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил ранения. На следующий день преступника задержали, его обнаружили в пустующем здании. В СК сообщили, что мужчина был судим за кражу и разбой.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался боец ЧВК "Вагнер" .Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал поверить данную информацию.

Теги: новошахтинск, полицейские, чвк вагнер



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