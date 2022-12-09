В Нягани учеников с первого по восьмой класс перевели на дистант из-за распространения ОРВИ

В Нягани учеников с первого по восьмой класс перевели на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ. Об этом в группе администрации города социальной сети "ВКонтакте" сообщил замглавы города Заур Гусейнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"После сложных обсуждений, сопоставления всей статистики, данных, полученных от лечебных учреждений и организаций, было принято нелегкое решение перевести учреждения общего образования с 1-го по 8-й класс включительно на дистанционную форму обучения", - заявил он.

Заболеваемость ОРВИ среди детей превышает пороги в несколько раз.

Учащиеся 9-11-х классов продолжат обучение в очном формате, но с применением "всех предупредительных мер по предупреждению распространения инфекции".