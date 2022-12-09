Россия и Турция представят альтернативу карте "‎Мир" к началу турсезона

Россия и Турция создадут альтернативу картам "Мир" перед началом туристического летнего сезона в мае 2023 года, сообщил "Известиям" директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

По его словам, турецкая финансовая система сильно интегрирована в западную и Анкара подвергалась зарубежному корпоративному давлению. В связи с этим туристам в Турции часто отказывали в обслуживании по картам "Мир".

"Москва и Анкара эти вещи сейчас прорабатывают, к началу сезона стороны обязательно представят альтернативы", — сказал Егармин.

Напомним, от обслуживания "Мира" начали отказываться банки и в ряде других стран, например, в Казахстане и Узбекистане. В Киргизии признали, что банки прекратили работать с картами "Мир" из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США.