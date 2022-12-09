Боец из Прикамья получил медаль "За отвагу" за спасение раненных военных

Боец из Прикамья получил медаль "За отвагу". Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города "Компрос", передает корреспондент Накануне.RU.

"Во время спецоперации многие наши земляки проявили себя как настоящие герои. И житель Гамово Данил М. не стал исключением. Он служит водителем КАМАЗа, во время одной из поездок Данил заметил дым разбитой колонны. Под вражеским огнем он эвакуировал пять раненых бойцов, а потом совершил еще один выезд и забрал всех остальных", - говорится в сообщении.

Герой получил медаль 2 декабря.